Сидней, Австралия, 23 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 23 июня премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Доминик Перротте заявил на пресс-конференции, что план его правительства по наложению на бастующие профсоюзы огромных штрафов направлен на поощрение «справедливого и разумного» поведения. Об этом сообщил телеканал NineNews.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Сейчас правительство штата намерено ужесточить штрафы для профсоюзов, проводящих забастовки вопреки требованиям Комиссии по трудовым отношениям.

Новые штрафы составят 55 000 долларов в первый день забастовки и 27 500 долларов за каждый последующий день.

«Эти штрафы должны служить сдерживающим фактором для тех, кто не проводит незаконные забастовки», — сказал премьер-министр Перротте.