Пенза, 23 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Сильный дождь прошел в Пензе 22 июня. Улицы города оказались подтоплены. Последствия непогоды второй день ликвидируют коммунальные службы, сообщает мэрия.

Penza-gorod.ru В Пензе устраняют последствия сильных ливней

Рабочие промывают и очищают системы ливневой канализации, откачивают дождевую воду. В Пензе подтоплены улицы Суворова, Урицкого, Чаадаева, Пролетарской, Аустрина, Некрасова, Пушкина, Попова, Краснова, Калинина, Урицкого, Ладожской, Терновского, Тернопольской, Лозицкой, отдельные участки проспекта Строителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, сильные ливни обрушились на город-курорт Сочи в ночь на 23 июня, в результате упало три дерева, есть локальные порывы на сетях электроснабжения.

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