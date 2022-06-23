Москва, 23 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Власти США располагают очень ограниченным набором инструментов для сдерживания роста цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что глава Белого дома США Джозеф Байден хочет временно отменить федеральный топливный налог в связи с рекордным подорожанием горючего на территории США.

ru.torange.biz Бензин

«Устранение топливного налога может только притормозить рост цен на бензин, но не отменить инфляцию, — сказал Сафонов. — Стоимость бензина будет включать в себя и следствия роста цен — индексацию себестоимости (заработная плата, оборудование, комплектующие). У США ограниченный набор инструментов для сдерживания цен, и главная мера – это увеличение объемов закупки нефти из всех источников, включая санкционные страны. А это уже политический вопрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байдена обвинили в том, что задуманная им отмена топливного налога — ничто иное, как популистская попытка урегулировать кризис.