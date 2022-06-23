Москва, 23 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Европейские политики сегодня не думают о будущем и сконцентрированы лишь на электоральных задачах. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами», — написал Медведев.

По его словам, лидеры новой волны из США также «не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью»: «И так будет продолжаться дальше. Увы, просветлений пока не предвидится. Это создаёт проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается».

Медведев напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который заявил о том, что «после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем».