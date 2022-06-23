Пермь, 23 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Пермском крае к административной ответственности привлекли московского коллектора, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

beaumo3 Коллектор банка

Причиной для наказания стали назойливые звонки коллекторской организации. Заёмщице слишком часто напоминали долге. В результате пермячка пожаловалась на действия коллектора.

Микрофинансовую компанию оштрафовали на 60 тыс. рублей. Судебные приставы подчеркнули, что по закону коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.