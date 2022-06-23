Токио, , 10:18 — REGNUM В зоне вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, уже третьи сутки находятся два патрульных корабля морской полиции КНР. Об этом со ссылкой на японское Управление безопасности на море 23 июня сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку

Китайские корабли вошли в спорный район ещё утром 21 июня, после чего проигнорировали требование патрулирующих акваторию кораблей японской береговой охраны немедленно покинуть эту зону.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония в тот же день выразила протест Китаю из-за очередного «вторжения» китайских кораблей в «японские территориальные воды».

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