Москва, 23 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Наблюдаемое в настоящее время снижение курса иены — это результат целенаправленной политики японского центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Businesstimes.com.sg Японская йена

«Он старается спровоцировать рост уровня инфляции, чтобы стимулировать внутреннее потребление, а также добиться снижения уровня государственного долга, — сказал экономист. — Низкий курс иены также позволяет сделать более конкурентоспособными цены японских производителей по отношению к импортным товарам. ЦБ Японии, по всей видимости, продолжит такую политику в текущем и в 2023 году».

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что причиной падения иены стало ужесточение денежно кредитной политики ФРС США.

«Разрыв между ставками всё больше, что настораживает инвесторов и ведёт к падению иены, — полагает Алиев. — Пока ЦБ Японии не изменит сверхмягкую денежно-кредитную политику, иена будет слабеть и наносить убыток компаниям из-за роста затрат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс японской иены по отношению к доллару снизился едва ли не до 25-летнего минимума.