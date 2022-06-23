Канберра, 23 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Подштаммы варианта «Омикрон» BA.4 и BA.5, по-видимому, не вызывают сильного гуморального иммунного ответа у людей, перенесших ранее COVID-19, так и у тех, кто был полностью вакцинирован и ревакцинирован. Однако новый подштамм BA.5 стал причиной утроения случаев заболевания в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) с начала июня, обогнав BA.2 как наиболее распространенный подштамм в штате. Об этом 23 июня сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В то же время врачи и исследователи предупреждают, что вакцинация против COVID-19 обеспечит существенную защиту от тяжелой формы заболевания, поэтому настоятельно рекомендуют гражданам пройти вакцинацию/ревакцинацию.

Уровни нейтрализующих антител, которые вызывают перенесенная коронавирусная инфекция или вакцинация при ответе организма на контактирование с подштаммами BA.4 и BA.5, в несколько раз ниже по сравнению с исходным штаммом. К такому заключению пришли ученые из медицинского центра Beth Israel Deaconess Гарвардской школы медицины.

Журналисты пишут, что подштаммы BA.4 и BA.5 являются самыми быстро распространяющимися вариантами, о которых сообщалось на сегодняшний день.