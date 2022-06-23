Кызыл, 23 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Участники XXX чемпионата России по вольной борьбе прибыли в столицу Тувы Кызыл, где пройдут соревнования с 24 по 27 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Аэропорт Кызыла

По словам главы республики Владислава Ховалыга, турнир такого уровня регион принимает второй раз в истории. Впервые общероссийский чемпионат по вольной борьбе Тува принимала в 1997 году.

«Вчера и сегодня в Кызыл прибывают делегации из разных регионов России — судейский и тренерский составы, члены сборных команд из разных концов страны — от Калининградской области до Хабаровского края, всего из 44 субъектов России», — отметил он.

Всего в республике прибыли более 200 спортсменов, 90 тренеров, 40 судей. Помогать им на месте будут добровольцы, прошедшие специальное обучение.