Москва, 23 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Политики Евросоюза разделились на умеренных технократов и оголтелых фанатиков. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев на выставке вооружений

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления. В ЕС, например, есть умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики. Их почти поровну. Большие страны, конечно, солируют», — написал Медведев.

При этом, по его словам, Германия, Франция и Италия на общем фоне на сегодняшний день «смотрятся неплохо», однако к ним также подорвано уважение: «Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд».

Медведев также напомнил о существовании в ЕС политических маргиналов и «патентованных русофобов, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких», а также о «безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу»: «Имя им — легион».