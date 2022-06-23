Красноярск, , 10:15 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили восемь лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 23 июня в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действовали в четырёх районах и Пировском муниципальном округе.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

По предварительным данным, лесные пожары начались из-за сухих гроз.

По состоянию на утро 23 июня в Красноярском крае действует 26 лесных пожаров на площади 5,9 тыс. га. Очаги зарегистрированы в девяти районах. Остановлено распространение десяти возгораний.

Угрозы для населённых пунктов нет, заверили в минлесхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края действуют ограничения на посещение лесов.

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