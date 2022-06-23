Доха, 23 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Катар намерен связать страны Европейского союза условиями, которые заставят их закупать сжиженный природный газ в течение двадцати лет, что усложнит для них задачу по сокращению выбросов и одновременно снизит зависимость от российского топлива, сообщает 23 июня Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

Как стало известно от осведомленных источников, пожелавших остаться анонимными, Катар, один из ведущих мировых экспортеров СПГ, потребует от стран ЕС подписания долгосрочных контрактов. ЕС же нужна более краткосрочная сделка, чтобы достичь целей по сокращению углеродных выбросов.

Недавняя сделка с Германией о поставках американского СПГ в течение 20 лет укрепила решимость Катара отстаивать свои требования, утверждают источники. Однако европейцы говорят, что катарские условия слишком жесткие, в отличие от контрактов с США. Переговоры о сроках импорта зашли в тупик с марта.

Европейские страны во главе с Германией противостоят давлению Катара, опасаясь, что жесткие условия контрактов заставит их продолжать ввозить ископаемое топливо даже после того, как в регионе будут приняты меры по сокращению углеродных выбросов. Если Катар не пойдет на уступки, это поставит под угрозу способность Европы диверсифицировать импорт и отказаться от газа из России, тогда как у Катара остаются возможности заключить договоры с другими регионами, например с Азией.

Помимо Катара и США, в ближайшее десятилетие найдется мало других экспортеров СПГ, способных значительно увеличить поставки даже в условиях снижения экспорта газа из России. Но в то же время спрос на СПГ в Европе будет расти до 2030 года, а Катару необходимо связать клиентов договорами, чтобы подвести надежный фундамент под свои планы по значительному расширению производства СПГ.