Сенаки, Грузия, 23 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В нескольких районах Западной Грузии начались наводнения из-за ливней, обрушившихся на регион в ночь на 23 июня. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Gazetakoptevo.ru Ливень

По данным журналистов, стихия нанесла ущерб инфраструктуре в краях Имеретия, Самцхе-Джавахети, Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия и Самегрело-Верхняя Сванетия. Сильнее остальных пострадали Зугдидский и Сенакский районы, так как там из берегов вышла река Синца.

Как рассказал мэр муниципалитета Сенаки Вахтанг Гаделия, вода затопила в городе дома первых этажей, были повреждены четыре моста и дороги. Ряд семей пришлось эвакуировать. Данных о пострадавших и погибших нет.