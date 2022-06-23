Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Студия aNCHOR назвала дату релиза визуальной новеллы Muv-Luv Alternative Total Eclipse Remastered на ПК (в сервисе Steam). Об этом 23 июня сообщает портал Gematsu.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра, представляющая собой улучшенную версию Muv-Luv Alternative Total Eclipse, появится в онлайн-магазине компании Valve 20 июля 2022 года. Разработчики обратили внимание пользователей Steam, что в рамках релиза будет выпущен лишь ремастер оригинальной игры, без вступительной истории Burning of the Imperial Capital. Отметим, что в Steam выйдет лишь англоязычная версия.

Напомним, релиз Muv-Luv Alternative Total Eclipse Remastered состоялся 18 сентября 2017 года. В основу игры легла вселенная, созданная в рамках визуальной Muv-Luv, которую студия Age выпустила в 2003 году.

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