Москва, 23 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Федерация гандбола России (ФГР) рассчитывает на допуск мужской и женской сборных на финальный отборочный турнир к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Об этом заявил президент организации Сергей Шишкарёв газете «Спорт-экспресс».

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Париж нужно держать в уме, готовиться надо, а как можно говорить иное? Это же спортсмены, это их жизнь. Они пашут, получают травмы. Мы будем добиваться, чтобы хотя бы в нейтральном статусе туда поехать», — сказал Шишкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Шишкарёв заявил, что ФГР планирует ещё раз обратиться в международные организации по поводу снятия отстранения с российских команд.