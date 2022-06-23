Берлин, , 10:13 — REGNUM Правительство Германии повысит степень готовности реагировать на напряжённую ситуацию с поставками газа, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Поставка газа Gazprom.ru

По информации СМИ, сославшегося на неназванные источники, власти ФРГ планируют повысить степень готовности реагировать на напряжённую ситуацию с газом до второй степени из трёх. Ожидается, что решение будет принято в течение 23 июня.

Ранее прогнозировалось повышение степени готовности до второго уровня в конце июня — начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии обеспокоены возможной остановкой поставок газа из России из-за проведения ежегодных технических работ по обслуживанию трубопровода «Северный поток», пишет FT.