Канберра, 23 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Электронные сигареты и вейпы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Существует также мало доказательств того, что они являются эффективным способом помочь курильщикам отказаться от традиционных сигарет. Об этом со ссылкой на призыв Национального совета здравоохранения Австралии к общественности 23 июня сообщил телеканал NineNews.

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Национальный совет по здравоохранению опубликовал заявление генерального директора об электронных сигаретах после обзора последних данных. Это первая официальная рекомендация Совета по этой теме с 2017 года.

«Дизайн и технология электронных сигарет продолжают развиваться, но метод остается прежним — электронные сигареты доставляют вредные вещества прямо в легкие», — пишет генеральный директор совета профессор Энн Келсо.

«Если вы никогда не использовали электронные сигареты, даже не начинайте — данные показывают, что есть вероятность, что вы продолжите курить обычные табачные изделия», — заключил Келсо.