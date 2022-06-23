Вашингтон, 23 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп присоединится к группе Hollywood Vampires в её турне по Европе. Об этом 23 июня сообщает Billboard.

Bielbienneboy Джонни Депп

«Hollywood Vampires вернулись! Мы едем в Германию и Люксембург летом 2023 года», — рассказали участники группы. В состав коллектива, который отправится в тур, помимо Деппа вошли Элис Купер, Джо Перри и Томми Хенриксен.

ИА REGNUM напоминает, что Hollywood Vampires была основана в 2015 году Элисом Купером, Джонни Деппом и Джо Перри. Дискография коллектива насчитывает два альбома.