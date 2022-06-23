Владивосток, 23 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В МФЦ Владивостока по поручению губернатора Олега Кожемяко открылся отдел приёма родственников военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«МФЦ на Давыдова, 9 в качестве отдела приёма жен участников спецоперации был выбран из-за своего территориального расположения — он находится в центре большого жилого массива и, что немаловажно, вблизи микрорайона Снеговая Падь, заселенного, по большей части, семьями военнослужащих», — пояснили специалисты.

Здесь проводят консультации по выплатам и компенсациям. Обращения, связанные со здравоохранением или образованием, перенаправляют в профильные ведомства и, пока вопросы не решены, они остаются на контроле у специалистов минсоцполитики Приморья.

28 июня аналогичный отдел откроется в Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Калужской области на сессии регионального парламента 26 мая установили новые меры социальной поддержки участников спецоперации, а также добровольцев, участвующих в восстановлении Донбасса.