Брест, Белоруссия, , 10:14 — REGNUM Круглый стол, на котором обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и партизанского движения на территории Советского Союза, прошёл в белорусском Бресте, сообщил 23 июня в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Партизанское движение Телеграм-канал Александра Богомаза

Глава региона напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевало более 200 тысяч земляков, партизанское движение насчитывало 139 отрядов, которые были объединены в 27 бригад. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 193 брянца, в том числе 12 партизан, 33 стали полными кавалерами ордена Славы, более 16 тысяч земляков были награждены высокими государственными наградами.

«Мы граничим с Украиной, и сегодня, спустя 81 год с начала войны и 77 лет после нашей Великой Победы, мы вновь воочию видим, что такое фашизм и национализм. По мирным жителям Брянской области, Клинцам, Климово, Суземке наносятся удары, наши люди получают ранения. Одно дело, когда нам рассказывали наши отцы, деды и прадеды, как вели себя фашисты, а спустя 77 лет фашизм возродился у соседей, у нашего братского народа, на Украине. От всех нас, кто сегодня находится здесь, в Белоруссии, и в России, зависит, как мы сумеем сохранить и приумножить ту память, которую оставили нам наши предки. От того, как мы воспитаем молодое поколение, зависит завтрашний день наших государств. И мы должны сделать всё, чтобы наша молодёжь гордилась своей страной и своим народом!» — подчеркнул в социальных сетях Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор находится в Бресте по приглашению Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.