О брянских партизанах говорили в белорусском Бресте
Брест, Белоруссия, 23 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Круглый стол, на котором обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и партизанского движения на территории Советского Союза, прошёл в белорусском Бресте, сообщил 23 июня в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевало более 200 тысяч земляков, партизанское движение насчитывало 139 отрядов, которые были объединены в 27 бригад. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 193 брянца, в том числе 12 партизан, 33 стали полными кавалерами ордена Славы, более 16 тысяч земляков были награждены высокими государственными наградами.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор находится в Бресте по приглашению Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.