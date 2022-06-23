Москва, , 10:10 — REGNUM Каждый политик может ошибаться и проигрывать, но с его стороны это должен быть достойный проигрыш. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

«Настоящий политик не боится принимать решения. Да, он может ошибиться и даже проиграть. Но это будет достойный проигрыш. Каждый руководитель уникален, но политик — это тот, кто способен принять непопулярное решение и отвечать за него», — написал Медведев.

По его словам, настоящий политик также понимает, что международные отношения — «это не кабинет провинциального директора европейской школы, где ученикам раздают затрещины и санкции».