Добрянка, Пермский край, , 10:10 — REGNUM В Добрянском округе Пермского края обитают редкие животные, которые попали в объектив видеокамеры. Ролик в соцсети опубликовало минприроды региона.

Видеокамера knelstrom

Кадры с сибирским углозубом появились на официальной странице министерства в соцсети «В Контакте». Амфибия занесена в Красную книгу Пермского края.

Сибирский углозуб имеет интересный цикл развития и особенный обмен веществ. При температуре + 27 °C он погибает, даже находясь в тени. При этом ученые считают сибирского углозуба животным, которое может жить вечно. Это относится к способности пережидать холода в состоянии анабиоза.