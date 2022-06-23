Томск, 23 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту угона лодки у организатора круизных прогулок по реке Томь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, 42-летний мужчина обратился в полицию утром 23 июня.

УМВД по Томской области Круизная лодка

Накануне вечером он пришвартовал судно на пирсе по улице Дамбовой. Под утро сработала сигнализация, после чего судовладелец позвонил сторожу, который успокоил его, сказав, что лодка на месте.

«Решив, что произошёл сбой, владелец моторки отключил охранную систему, а утром, приехав к пирсу, обнаружил пропажу водного транспорта. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

По итогам опросов очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили направление, в котором двигалась угнанная лодка. В результате судно с 11 пробоинами в корпусе было найдено на берегу в районе деревни Борики.

По подозрению в угоне лодки задержан 55-летний местный житель. Как оказалось, мужчина также занимается круизным бизнесом. По версии ведомства, предприниматель решил привлечь к себе больше клиентов, уничтожив лодку конкурента. Мужчина в настоящее время отпущен под подписку о невыезде.