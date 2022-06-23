Донецк, 23 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Сигнальное в Донецкой Народной Республики, сообщили 23 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Сигнальное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов украинских войск оказались без электроснабжения населённые пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике.

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