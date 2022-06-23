Москва, , 10:07 — REGNUM На Западе практически не осталось руководителей, имеющих сильную политическую составляющую. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в заметке под названием «П5: прощальные песни политических пигмеев пиндостана (не-Пелевин)».

Виктор Пелевин Vk.com/pelevin34

«Выскажусь по теме, по которой обычно высказываться было не принято. Речь об иностранных коллегах. Сегодня, впрочем, это стало вполне допустимым. Это делают и у нас, и у них. Причины понятны», — написал Медведев.

Он также признался, что давно общается с зарубежными руководителями и видит снизивший уровень политиков Запада: «Это происходило буквально на моих глазах последние двадцать лет. Очевидно, что в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Речь идёт, конечно, не о тех, кого иногда называли пророссийскими деятелями, хотя сильные политики никогда не были русофобами. Вопрос совершенно в другом».

Медведев отметил, что политическая прослойка людей, которые «олицетворяли мощный политический курс, а иногда целую эпоху», сменилась «чахлой порослью лиц», имеющей условное название «технократы»: «Часть из них — вполне квалифицированные специалисты, но не более того. И в этом проблема! Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решение не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда».

«П5: прощальные песни политических пигмеев пиндостана» — сборник рассказов российского писателя Виктора Пелевина, вышедший в 2008 году.