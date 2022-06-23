Берлин, , 10:05 — REGNUM Власти ФРГ опасаются того, что Россия может полностью прекратить поставки своего природного газа, воспользовавшись ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток». Об этом 23 июня сообщает газета Financial Times.

Газ

«Чиновники опасаются, что «Газпром»<…> может полностью прекратить поставки газа, пока «Северный поток» закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона», — отмечается в публикации.

Также указывается, что в настоящее время газовые хранилища ФРГ заполнены на 58% и немецкие власти намерены к 1 ноября 2022 года заполнить их на 90%. В то же время из-за проблем со снижением поставок газа по «Северному потоку» импортерам приходится закупать недостающие объемы голубого топлива на спотовом рынке, где оно стоит гораздо дороже.

При этом добавляется, что представитель немецкого минэкономики рассказала, что правительство РФГ поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», имея ввиду 11 июля 2022 года, когда на названном трубопроводе начнутся ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Чехии приняли решение остановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года.