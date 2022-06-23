Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В летние месяцы организация работы придорожных рынков требует особого внимания чиновников и надзорных ведомств. На это в ходе заседания правительства Ростовской области указал донской губернатор Василий Голубев.

Придорожное объявление Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вопросы организации торговли, обслуживания, доступности товаров, контроль за ценами — стратегические. И все должны именно так к этому относиться. Нужна быстрая, эффективная, результативная реакция на любое нарушение», — сказал он, обращаясь к директору департамента потребительного рынка Ростовской области Алексея Панкратова.

Голубев потребовал строгого соблюдения правил при организации работы придорожных рынков и постоянного контроля за их деятельностью.