Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы» на месте заброшенных территорий появится 14 новых технопарков, сообщается на портале мэра столицы.

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В технопарках в ближайшие 10–15 лет планируется создать необходимые городу инновационные высокотехнологичных промышленные производства, где смогут работать ученые, инженеры и другие высококвалифицированные специалисты.

По четыре технопарка появится на западе и севере Москвы, два — на юго-западе, по одному — в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие промзоны дадут Москве около 550 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей.

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