Ульяновск, 23 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области незначительно возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Василий Иванов ИА REGNUM Средства профилактики против ковида

По информации ведомства, 22 июня в регионе официально выявлено 20 носителей инфекции SARS-CoV-2. Это на два случая больше, чем было подтверждено сутками ранее, 21 июня.

Количество проведённых исследований на коронавирус с начала пандемии достигло 2 141 518.

Напомним, что в Ульяновской области официально выявлено 203 511 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 198 490 человек, умерли от ковида 4713 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня в Ульяновской области ежедневно выявляется менее 30 случаев заражения коронавирусом, а с 15 июня каждые сутки подтверждали менее 20 случаев инфицирования.