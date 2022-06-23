Москва, , 10:03 — REGNUM Инфляция в Великобритании продолжит расти, так как проявились еще не все «черные лебеди». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Национальная валюта Великобритании

«Инфляция в Великобритании будет и дальше расти. Скорее всего, к концу 2022 года она может достигнуть значений в пределах 9,5-10%, — сказал экономист. — Ещё не все ценовые «чёрные лебеди» проявились. Достаточно начать дискуссию о новых ограничениях в отношении российских нефти и газа, и это сразу подстегнёт рост промышленных цен».

При этом он уточнил, что выход Британии из ЕС не может считаться серьезным фактором, стимулирующим внутреннюю инфляцию, поскольку Лондон сохранил свою инфраструктуру экономики и обязательства ВТО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Конфедерации британской промышленности заявил, что Соединенное Королевство идет к рецессии.

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