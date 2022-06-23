Абакан, 23 июня 2022, 10:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в правительстве республики.
Новые носители коронавируса выявлены в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Таштыпском, Аскизском, Бейском районах.
С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 297 случаев COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 33 (-2) ковид-пациента, в стационаре находятся 45 (+1) человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Хакасии выявили 10 носителей коронавируса, выздоровели 14 человек.
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