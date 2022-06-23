Азербайджан, 6 апреля, 2015, 17:12 — ИА Регнум. Ильхам Алиев встретился в Саудовской Аравии с президентом Группы Исламского банка развития

Сегодня, 6 апреля, в Джидде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Группы Исламского банка развития Ахмедом Мухаммедом Али . На встрече состоялся обмен мнениями о привлечении к двустороннему сотрудничеству других партнеров, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Кроме того, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества. Было отмечено, что за последние десять лет между банком и Азербайджаном было налажено плодотворное сотрудничество, реализованы успешные проекты в различных сферах.