Азербайджан и Исламский банк развития намерены привлечь новых партнеров
Азербайджан, 6 апреля, 2015, 17:12 — ИА Регнум. Ильхам Алиев встретился в Саудовской Аравии с президентом Группы Исламского банка развития
Сегодня, 6 апреля, в Джидде состоялась встреча президента Азербайджана
Кроме того, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества. Было отмечено, что за последние десять лет между банком и Азербайджаном было налажено плодотворное сотрудничество, реализованы успешные проекты в различных сферах.