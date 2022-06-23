Москва, , 10:11 — REGNUM Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв попал в ДТП в центре Москвы, когда ехал на мотоцикле. Об этом сообщили 23 июня в его пресс-службе.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

О политике рассказали, что он — опытный мотоциклист, проехавший «сотни тысяч километров». В аварию Журавлёв попал из-за дорожных работ.

«Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Парламентарий повредил ключицу, но медики решили не накладывать гипс и в течение для отпустить его домой.

Ранее сообщалось, что Журавлёв попал в ДТП вечером 22 июня. Его мотоцикл BMW опрокинулся во время движения по Кутузовскому проспекту. Из-за аварии движение на этом участке ограничили, а депутата госпитализировали.