В МИД Приднестровья заявили о невозможности объединения с Молдавией
Тирасполь, 23 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Молдавию и Приднестровье объединить невозможно, заявили 23 июня в МИД Приднестровской Молдавской Республики.
PavelD
Приднестровье
В дипломатическом ведомстве считают, что объединить Молдавию и Приднестровье практически невозможно, поскольку у них разные ценности и разная идентичность.
Ранее глава ПМР Вадим Красносельский назвал Молдавию и Приднестровье разными государствами.
Как сообщало ИА REGNUM, в случае масштабного и быстрого объединения Молдавии и Румынии Приднестровье войдет в состав России, заявил депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.