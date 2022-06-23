Тирасполь, 23 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Молдавию и Приднестровье объединить невозможно, заявили 23 июня в МИД Приднестровской Молдавской Республики.

PavelD Приднестровье

В дипломатическом ведомстве считают, что объединить Молдавию и Приднестровье практически невозможно, поскольку у них разные ценности и разная идентичность.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский назвал Молдавию и Приднестровье разными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае масштабного и быстрого объединения Молдавии и Румынии Приднестровье войдет в состав России, заявил депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.