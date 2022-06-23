Москва, 23 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В стоимостном выражении сокращение импорта в РФ в 2022 году может превысить 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил владелец сети магазинов техники, член «Партии роста» в Татарии Олег Туманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Действительно, из-за санкций против нашей страны сокращение импорта неизбежно, и в стоимостном выражении оно может и превысить 30%-й прогноз, — сказал он. — Однако, например, в сегменте потребительского ретейла многие поставщики поменяли свои логистические цепочки и смогли эффективно обойти санкции на поставку продукции зарубежных производителей, при этом, учитывая существенно укрепившийся курс рубля, конечная стоимость продукта не только не выросла, но и немного снизилась».

Как подчеркнул Туманов, общая тенденция такова, что заинтересованные в дальнейшей работе импортёры выстраивают новые каналы поставок.

«Отсюда можно сделать вывод, что какого-то серьёзного удара по российской экономике такое сокращение импорта не нанесёт. А для некоторых отраслей так и вовсе будет благом, позволившим укрепить свои позиции на внутреннем рынке», — добавил Туманов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские сети магазинов электроники начали завозить товары по схеме параллельного импорта.