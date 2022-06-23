Молдавия, , 10:01 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП), который действует в Молдавии, даёт больше полномочий властям, поэтому они не хотят его отменять. Об этом на телеканале Primul in Moldova заявил депутат парламента республики от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 23 июня в парламенте рассмотрят предложение правительства продлить режим ЧП с 24 июня ещё на 45 дней. Скорее всего, предложение будет принято.

«Они практически и не руководили страной вне режима чрезвычайного положения, это их «зона комфорта"», — сказал депутат.

Он прокомментировал заявление спикера парламента Игоря Гросу, что тот поддерживает продление режима ЧП, чтобы летом законы можно было принимать, не вызывая депутатов из отпуска. Новак отметил, что депутаты-социлалисты прошлым летом всегда приходили на заседания.

«Сейчас тоже не было бы никакой проблемы. Депутат должен быть на службе у народа всегда, даже находясь в отпуске», — подчеркнул Новак.

Напомним, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила большинство в парламенте летом 2021 года и в августе сформировала правительство. Режим ЧП в стране начали вводить с октября. Сначала поводом стало то, что Газпром поднял цены на газ на фоне антизападной политики новых властей, и нужно было искать дополнительные средства на оплату. Потом поводом стала спецоперация по денацификации Украины.

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