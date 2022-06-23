Молдавия, 23 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП), который действует в Молдавии, даёт больше полномочий властям, поэтому они не хотят его отменять. Об этом на телеканале Primul in Moldova заявил депутат парламента республики от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сегодня, 23 июня в парламенте рассмотрят предложение правительства продлить режим ЧП с 24 июня ещё на 45 дней. Скорее всего, предложение будет принято.

«Они практически и не руководили страной вне режима чрезвычайного положения, это их «зона комфорта"», — сказал депутат.

Он прокомментировал заявление спикера парламента Игоря Гросу, что тот поддерживает продление режима ЧП, чтобы летом законы можно было принимать, не вызывая депутатов из отпуска. Новак отметил, что депутаты-социлалисты прошлым летом всегда приходили на заседания.

«Сейчас тоже не было бы никакой проблемы. Депутат должен быть на службе у народа всегда, даже находясь в отпуске», — подчеркнул Новак.

Напомним, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила большинство в парламенте летом 2021 года и в августе сформировала правительство. Режим ЧП в стране начали вводить с октября. Сначала поводом стало то, что Газпром поднял цены на газ на фоне антизападной политики новых властей, и нужно было искать дополнительные средства на оплату. Потом поводом стала спецоперация по денацификации Украины.