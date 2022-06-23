Бухарест, 23 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Национальное агентство по лекарственным средствам Румынии (ANMR) констатировало катастрофическую нехватку в стране основных медицинских препаратов. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, на данный момент в большинстве румынских аптек отсутствуют антибиотики и антисептические средства.

Министерство здравоохранения страны не дает каких-либо комментариев на эту тему.

По данным независимых источников, сложившаяся ситуация возникла из-за нежелания Бухареста импортировать лекарства из других стран ЕС.