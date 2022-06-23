Владивосток, 23 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Международный аэропорт Владивосток совместно с авиакомпанией «АЙ ФЛАЙ» запускают программу регулярных прямых рейсов, которая свяжет столицу Приморья с черноморским побережьем, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Kvintur.ru Сочи

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Первый рейс на Airbus A330-300 по маршруту Владивосток — Сочи будет 19 июля. Впоследствии вылеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам.

Общее время в пути из Владивостока до Сочи составит 9 часов 15 минут, обратно — 8 часов 35 минут.

Стоимость одного билета туда и обратно — в пределах 26 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорты России предложили правительству страны разрешить открыть магазины беспошлинной торговли для внутренних авиаперелетов, заявил глава совета директоров столичной воздушной гавани «Внуково» Виталий Ванцев.