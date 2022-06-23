Симферополь, 23 июня 2022, 09:58 — REGNUM Морское пассажирское и грузовое сообщение между Крымом и портами Бердянска и Мариуполя будет восстановлено. Об этом заявил 23 июня постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Мурадов выразил уверенность, что морское сообщение заработает после появления грузового и пассажирского потока, заинтересованных судовладельцев, и подчеркнул, что потребность в перевозках будет только расти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщил директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что пассажирское судоходство между портами Мариуполя, Крыма и Краснодарского края может быть возобновлено в 2023 году.