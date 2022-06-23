Симферополь, 23 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Морское пассажирское и грузовое сообщение между Крымом и портами Бердянска и Мариуполя будет восстановлено. Об этом заявил 23 июня постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

«Восстановление морских маршрутов — это часть экономической интеграции. Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически», — сказал Мурадов РИА Новости.

Мурадов выразил уверенность, что морское сообщение заработает после появления грузового и пассажирского потока, заинтересованных судовладельцев, и подчеркнул, что потребность в перевозках будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что пассажирское судоходство между портами Мариуполя, Крыма и Краснодарского края может быть возобновлено в 2023 году.