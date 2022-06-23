Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выступая в парламенте, обвинил Давида Кезерашвили, министра обороны времён президентства Михаила Саакашвили, в хищениях и коррупции, сообщает 22 июня gov. ge.

Давид Кезерашвили U.S. Air Force

«Кто такой Кезерашвили? Кезерашвили — это человек, который разбогател на пустом месте, проел государственные ресурсы, ограбил армию. Сегодня Кезерашвили — настоящий олигарх, который финансирует все три телеканала — «Мтавари архи», «Формула», «TV Пирвели» и обеспечивает их зарплаты и ежемесячные расходы за счёт украденных и награбленных денег. Этот человек был министром обороны, и генерал Деви Чанкотадзе [бывший начальник Объединённого штаба] находится здесь, и он слушает меня, он знает, что я скажу, Кезерашвили был министром обороны во время войны [в августе 2008 года]. Вся армия видела тогда бегущего со своим конвоем министра. Как только Кезерашвили покинул правительство, ему удалось накопить на своих счетах несколько сотен миллионов долларов. Без вопросов, друзья? Никаких вопросов от якобы наших европейских друзей? Надо сюда привести Андрюса Кубилюса, Карла Бильдта, Анну Фотыгу и других. Оборот компании Кезерашвили в 2012 году составил $ 1 миллиард долларов. Это подтверждается аудиторским заключением. Я задаю сейчас всем вам вопрос, если вы здесь демонстрируете, что являетесь сторонниками очень большой европейской демократии, … как получилось, что с поста министр обороны ушёл человек, который пришёл ни с чем, а стал владельцем сотен миллионов долларов? Кезерашвили — олигарх», — сказал Гарибашвили.

Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны Грузии в 2006—2008 годах. Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции экс-министра, имеющего израильское гражданство, но оба раза европейские суды отказывали в его выдаче Грузии. В 2021 году Кезерашвили был заочно приговорён в Грузии к пяти годам лишения свободы за крупные хищения.