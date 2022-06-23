Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM В Ростове вынесли приговор бывшему проректору Ростовского института защиты предпринимателя (РИЗП). Он признан виновным в мошенничестве, сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.

Арест ru.torange.biz

Следствием и судом установлено, что с марта 2017 года по июнь 2018 года проректор частного вуза помогал своим студентам перейти в другой вуз. За получение дипломов о высшем образовании в упрощённом порядке проректор получал денежные вознаграждения. Мужчина также подделывал справки о студентах, внося фиктивные данные.

Все выданные дипломы признаны недействительными.

Суд назначил экс-проректору один год и восемь месяцев колонии общего режима.