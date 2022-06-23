Новоорск, Оренбургская область, , 09:57 — REGNUM В Оренбургской области жителя посёлка Новоорск привлекли к административной ответственности за нанесение оскорбление односельчанину в социальной сети, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф Uriston.com

В надзорное ведомства поступила жалоба, где пользователь интернета заявил об оскорбительном комментарии в свой адрес. Заявитель просил наказать обидчика.

В ходе проверки установлено, что местный житель разместил в публичной группе в социальной сети комментарий оскорбительного характера, чем унизил честь и достоинство односельчанина.

Было возбуждено административное производство. Оскорбитель оштрафован на 5 тыс. рублей.