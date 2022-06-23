Мадрид, 23 июня 2022, 09:56 — REGNUM Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и глава минобороны Испании Маргарита Роблес исключили возможность участия министров от партии Podemos в саммите НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Ministry of the Presidency. Government of Spain

По словам министров, такой шаг является чисто оперативным решением и определяется представителями НАТО.

По словам Роблес, в саммитах НАТО участвуют только главы государств и правительств, а также руководители внешнеполитических и оборонных ведомств, и эта политика «остается стабильной на протяжении 70 лет».