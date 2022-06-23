Мадрид, 23 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и глава минобороны Испании Маргарита Роблес исключили возможность участия министров от партии Podemos в саммите НАТО. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

По словам министров, такой шаг является чисто оперативным решением и определяется представителями НАТО.

По словам Роблес, в саммитах НАТО участвуют только главы государств и правительств, а также руководители внешнеполитических и оборонных ведомств, и эта политика «остается стабильной на протяжении 70 лет».