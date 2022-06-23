СКР возбудил дело против офицера ВСУ из-за обстрелов ЛНР
Москва, 23 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против взятого в плен украинского офицера, который признался в обстрелах гостиниц и магазинов в Луганской Народной Республике. Об этом 23 июня сообщили в СКР.
По данным СКР, Панченко неоднократно приказывал осуществлять артобстрелы жилых домов и гостиниц, магазинов и мест отдыха в Северодонецке, а также ближайших населенных пунктах. В ходе допроса офицер ВСУ пояснил, что знал о том, что в Северодонецке находится более двух тысяч мирных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, российский Следственный комитет с 2014 года возбудил свыше 870 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине.
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