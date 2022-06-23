Благовещенск, 23 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Амурской области в соцсетях размещают видео с дорогами, которые практически превратились в грязевое месиво. На некоторых участках очень сложно проехать, автомобили застревают, сообщил телеграм-канал Amur. Life.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грязь, лужа, бездорожье, распутица

Читайте также: В Приамурье дожди прервали автомобильное сообщение с пятью сёлами

Проблемы возникли на дорогах между сёлами Введеново и Февральск, Серышево и Новокиевский Увал в Мазановском и Серышевском районах. Люди бьют тревогу, предприниматели отказываются доставлять товары в населённые пункты. Глава Мазановского района находится в отпуске. Жители обратились за помощью в региональное министерство транспорта, к главе Приамурья Василию Орлову и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Пока было сухо, всё было нормально. Сейчас 40-тонники идут и дорогу продавили. Там были вспученные места, про которые мы неоднократно говорили. Ситуация усугубилась до такой степени, что сейчас проезда практически нет. Если вчера еще какие-то машины проскочили по обочинам, то сегодня уже иначе», — рассказала жительница Мазановского района Татьяна Ставицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области не перестают идти дожди. 23 июня в центральных и южных районах региона ожидаются грозы и ливни, объявлено штормовое предупреждение. Прервано дорожное сообщение с пятью сёлами.