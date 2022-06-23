Париж, , 09:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Елисейском дворце — его первого публичного выступления после результатов выборов в законодательные органы — дал политическим партиям 48 часов на то, чтобы занять конкретную позицию, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Нам придется идти на компромиссы», — заявил Эммануэль Макрон.

«Для этого в ближайшие дни необходимо будет уточнить долю ответственности и сотрудничества, которую готовы взять на себя различные формирования», ​​- пояснил глава французского государства, напомнив, что в коалицию Макрона входят только 245 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французского государства Эммануэль Макрон выступил с заявлением через три дня после результатов второго тура парламентских выборов.

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